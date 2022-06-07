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Путин присвоил генеральские звания руководителям Росгвардии

Хинштейн сообщил о присвоении президентом РФ генеральских званий руководителям Росгвардии

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания ряду руководителей Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так, звание генерал-полковника присвоено заместителю директора ведомства Игорю Ильяшу, командующему Северо-Кавказским округом Сергею Захарову, командующему Южным округом Игорю Турченюку. Звание генерал-лейтенанта получили первый заместитель командующего Сибирским округом Эдуард Живаев, заместитель начальника Главного штаба Александр Ковтун, командующий Объединенной группировкой войск на Северной Кавказе Владимир Макеев, начальник Главного управления собственной безопасности Иван Шмелев.

Также в указе главы государства говорится о присвоении звания генерал-майора заместителю командующего Уральским округом Владимиру Корневу, заместителю командующего Южным округом Мирзе Мирзаеву, руководителю департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Сергею Шевчуку, а также шести начальникам территориальных управлений Росгвардии.

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Любовь Ширижик
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