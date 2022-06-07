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Спорт

Стало известно об отказе «Монако» продавать Головина клубу АПЛ

Зимой «Монако» отказался продавать Александра Головина в «Ньюкасл Юнайтед»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Стало известно, что «Монако» отказался от сделки по трансферу российского полузащитника Александра Головина в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает сообщает «Чемпионат.com».

Английский «Ньюкасл Юнайтед» минувшей зимой был готов выплатить компенсацию в размере 40 миллионов евро. Тем не менее монегаски отказались от этого предложения.

В минувшем сезоне Головин отметился тремя голами в 27 матчах чемпионата Франции. Также на счету российского хавбека четыре матча и один забитый мяч в рамках Лиги чемпионов.

Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года. Сделка стала рекордной для трансфера футболиста сборной России: столичный ЦСКА получил за переход футболиста 30 миллионов евро.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе «армейского» клуба он забил девять голов в 81 матче.

Николай Костюков
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