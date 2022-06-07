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В Госдуме объяснили слова Зеленского о неспособности Украины идти в наступление

Депутат Чепа назвал слова Зеленского о неспособности наступать просьбой о поставках оружия

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не способна идти в наступление — очередное обращение к западным странам с просьбой поставить новую порцию оружия, которое приведет к жертвам среди мирного населения. Так их объяснил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

«Ссылки на то, что они давно бы все завершили, если бы у них было оружие в достаточном количестве и того наименования, которого они хотят, — это все миф», — подчеркнул депутат. Он добавил, что это может привести к очередной гонке вооружений.

В Евросоюзе тоже понимают, что дальнейшая эскалация и попытки перевести действия в наступательную фазу, используя определенный тип оружия, приведут к дополнительным потерям, заключил Чепа.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Киев не может наступать из-за превосходства России в технике. «Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», — подчеркнул он.

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Сергей Истомин
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