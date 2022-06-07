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Российская авиация уничтожила две установки систем залпового огня «Град» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении авиацией двух установок систем залпового огня «Град» ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская оперативно-тактическая авиация атаковала 65 районов с военной техникой и живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом во вторник, 7 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России также были уничтожены девять украинских танков, батарея полевой артиллерии, восемь автомобилей и более 170 бойцов.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3464 единицы военной автомобильной спецтехники, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, 478 установок РСЗО, 3443 бронемашины, 333 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1139 беспилотников, 129 вертолетов и 190 самолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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