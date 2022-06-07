Глава МИД Чехии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Глава МИД Чехии Ян Липавский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

Дипломат рассказал, что вынужден участвовать в переговорах с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром в режиме видеоконференции. «Я нахожусь на карантине из-за ковида, но современные технологии позволяют разрешить и эту проблему. Спасибо Субраманьяму Джайшанкару за визит, это позволило нам обсудить актуальные вопросы», — написал он.

Ранее стало известно, что посольство России в Северной Корее находится в жесткой изоляции из-за вспышки коронавируса в стране. Протокольный департамент МИД КНДР настоятельно рекомендовал не допускать выезда и выхода за ограду городка, дважды в день дезинфицировать помещения и измерять температуру, рассказали в диппредставительстве.