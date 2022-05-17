Стало известно о жесткой изоляции посольства России в КНДР из-за коронавируса

В посольстве России в Пхеньяне сообщили о жесткой изоляции из-за вспышки коронавируса

Посольство России в Северной Корее находится в жесткой изоляции из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом стало известно из сообщения дипломатов, передает «Интерфакс».

«Протокольный департамент МИД КНДР настоятельно рекомендовал нам не допускать выезда и выхода за ограду нашего городка, дважды в день дезинфицировать помещения и измерять температуру, что мы и делаем», — рассказали в российском дипведомстве. Отмечается, что дипломаты активно используют запасы продовольствия, и время от времени им привозят продукты.

В посольстве добавили, что состояние здоровья российских дипломатов, находящихся в Северной Корее, остается удовлетворительным.

12 мая сообщалось, что в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения COVID-19. Из-за этого в стране объявили режим максимального ЧС. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения инфекции государство столкнулось с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР.