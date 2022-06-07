В Башкирии завершился конкурс юных исполнителей сказок «Һаумы, hаумы, әкиәт!»

В Башкирии завершился конкурс юных исполнителей сказок «Здравствуй, здравствуй, сказка!»

В Республике Башкортостан завершился межрегиональный конкурс молодых исполнителей народных сказок мира «Здравствуй, здравствуй, сказка!» («Һаумы, hаумы, әкиәт!»). Об этом сообщает «Башинформ».

Участники состязания рассказывали сказки на татарском, башкирском, украинском, марийском, чувашском, удмуртском, белорусском, немецком и других языках. Конкурс проводился в номинациях «Инсценирование сказки», «Исполнение сольного номера» и «Мультипликационный и анимационный фильм». Всего на мероприятие поступили 208 работ от школьников и дошкольников Пермского края, Башкирии и Челябинской области.

Отмечается, что победителями конкурса стали учащиеся школы № 7 Нефтекамска, башкирского лицея № 136 и воспитанник детского сада № 28 Ишимбайского района. Награждение лауреатов пройдет 10 июня в Уфе.

Ранее сообщалось, что в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского) в Екатеринбурге в субботу, 11 июня, пройдет городской книжный фестиваль.