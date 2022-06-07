Metro: в Великобритании женщина вышла замуж за умершего возлюбленного

Жительница Великобритании рассказала, как вышла замуж за возлюбленного, который умер от тяжелой болезни. Об этом сообщает Metro.

В 2018 году Кейт (имя изменено) познакомилась через друзей с Марком Амосом, который был на два года младше нее. Спустя несколько месяцев молодой человек признался, что у него общий переменный иммунодефицит, который негативно сказывался на работе легких. Это не смутило Кейт, и через год они с Амосом стали парой.

Когда женщина отмечала 27-й день рождения, Амос сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Пара начала планировать свадьбу и обсуждать будущих детей. Вскоре Кейт родила дочь.

После рождения ребенка Амос заболел пневмонией. В больнице ему сообщили, что у него гранулематозно-лимфоцитарная интерстициальная болезнь легких. Британец испытывал трудности с дыханием из-за образовавшихся в легких рубцах, которые не позволяли им исправно функционировать. В конце концов медики предоставили ему портативный кислородный баллон и отпустили домой.

Однако состояние Амоса продолжило ухудшаться. Британец умер через несколько дней после того, как ему исполнилось 26, так и не дождавшись свадьбы.

Кейт решила, что это ее последний шанс все-таки выйти замуж за возлюбленного. Символическое бракосочетание проходило в присутствии священника, которого она пригласила на похороны. Женщина надела кольцо на палец себе, а затем умершему и пообещала вечно его любить

Ранее сообщалось, что вдове из Англии пришлось пойти в суд, чтобы отстоять право воспользоваться замороженной спермой покойного мужа для зачатия ребенка. Из-за ошибки в документах, допущенной 11 лет назад, клиника репродуктивного здоровья отказала ей в доступе к материалу.