Японскую женщину-режиссера обвинили в насилии по отношению к подчиненным

Японского режиссера Наоми Кавасэ обвинили в нападении на своих сотрудников

Японского режиссера и сценариста Наоми Кавасэ обвинили в насилии по отношению к своим сотрудникам и членам съемочной группы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Кавасэ обвиняют, в частности, в нападении на своего подчиненного, в результате которого у него опухло лицо.

Как сообщает издание, один из инцидентов произошел в мае 2019 года на съемках «Настоящих матерей». Ассистент режиссера коснулся Кавасэ, чтобы указать на проблему с кадром. В ответ на это сценарист крикнула на помощника и ударила его ногой в живот. После инцидента вся операторская группа во главе с Ютой Цукинагой отказалась от съемок.

Другой случай нападения был отмечен в октябре 2015 года, когда Кавасэ напала на сотрудника своей продюсерской компании в офисе в городе Нара. Женщина-режиссер ударила подчиненного, после чего повалила его на землю и продолжила избивать. Другие сотрудники компании в спешке покинули здание офиса.

Свидетели происшествия отметили, что после нападения у пострадавшего было опухшее лицо. Мужчина, ставший жертвой насилия, вскоре уволился.

Наоми Кавасэ родилась в 1969 году в городе Нара. Первой большой работой режиссера стала картина «Объятия» (1992). В 2007 году фильм Кавасэ «Лес скорби» получил гран-при Каннского фестиваля. Недавно режиссер представила в Каннах свой новый фильм «Олимпийские игры 2020 в Токио. Сторона А».

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