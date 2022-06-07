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В России появится парфюмерия и косметика из Китая и Турции

В России появятся новые косметические бренды из Турции, Китая и Индии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова заявила, что на отечественном рынке появится много новых косметических брендов из Турции, Китая, Индии и Пакистана. Комментарий эксперта появился на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалистки, отечественные производители испытывают проблемы после удорожания логистики и сырья, а также из-за невозможности переводить платежи за рубеж. Кроме того, эксперт прогнозирует изменение продуктового ассортимента, вызванного уходом крупных международных брендов.

«Будет несколько другой ландшафт рынка: в сентябре-октябре появится много новых косметических брендов. Дистрибуторы активно рассматривают сейчас бренды из Индии, Пакистана, Китая, Турции. Эти поставщики тоже активизировались, поэтому российских потребителей ждет сезон премьер новых локальных и зарубежных брендов», — пояснила Дычева-Смирнова.

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Среди прочего, специалист объясняет рост цен на продукцию «постпандемическим эффектом». В связи с этим российские производители стараются «решать это и удовлетворить спрос».

В апреле директор управления по аналитической работе Алена Квон рассказала о появлении в магазинах «Рив Гош» десятков российских брендов косметики. По словам сотрудницы российской парфюмерно-косметической сети, компания включит в ассортимент 40 отечественных марок. Так, часть изделий уже отправлена в торговые точки, отметила она.

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Дарья Шляпужникова
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