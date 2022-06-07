В Совфеде объяснили перспективность открытия сухопутного коридора в Крым

Совфед объяснил перспективы открытия сухопутного коридора в Крым улучшением уровня жизни

Открытие Россией сухопутного коридора в Крым улучшит уровень жизни жителей полуострова. Так его перспективность объяснила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

По словам сенатора, новые маршруты, города и перспективы — это, прежде всего, мир и стабильность для тех людей, которые живут на полуострове. «Мы, крымчане, с удовлетворением узнали, что открыто автомобильное сообщение с территории материковой России в Крым», — подчеркнула она.

Член Совфеда отметила, что в настоящее время уже восстановлена доставка грузов в Мариуполь, Херсон, Бердянск. Это является знаком начала возрождения развития этих городов, заключила сенатор.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым. Также усилиями ведомства и РЖД были созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках — общая протяженность составила 1,2 тысячи километров, уточнил он.