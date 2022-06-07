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Проезд в электричках для россиян до семи лет станет бесплатным

Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Соответствующий закон во вторник, 7 июня, сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает ТАСС.

По действующему законодательству билеты для детей от пяти до семи лет в пригородных поездах оплачиваются в полном размере. Однако в 48 субъектах России детям этого возраста предоставляется скидка от 50 до 75 процентов от действующего тарифа.

«Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста», — говорится в сопроводительных материалах.

В ноябре 2021 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в разработке находится законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Депутат также выразила уверенность, что законопроект найдет отклик у кабинета министров.

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Никита Абрамов
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