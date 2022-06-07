Собиравшуюся навестить родных студентку нашли задушенной у реки

В Ярославской области задушили 18-летнюю студентку колледжа, ее тело нашли возле реки

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области нашли тело 18-летней студентки Переславского колледжа им. Александра Невского, сообщает издание 76.ru.

По предварительным данным, девушка приехала из Переславля-Залесского в родной город, так как собиралась навестить родных, однако с ними так и не встретилась. Как пишет «КП-Ярославль», тело молодой россиянки со следами удушения было обнаружено недалеко от улицы Сосновый Бор рядом с рекой и лесом.

В региональном управлении Следственного комитета России возбудили дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас правоохранители устанавливают личность предполагаемого преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 18-летняя студентка из Волгограда перестала выходить на связь, после этого в полицию заявили ее родители. Тело девушки обнаружили в реке. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 43-летний мужчина, который признался в содеянном и рассказал, что ударил студентку несколько раз по голове из-за недовольства ее уборкой.