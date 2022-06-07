Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Собиравшуюся навестить родных студентку нашли задушенной у реки

В Ярославской области задушили 18-летнюю студентку колледжа, ее тело нашли возле реки

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области нашли тело 18-летней студентки Переславского колледжа им. Александра Невского, сообщает издание 76.ru.

По предварительным данным, девушка приехала из Переславля-Залесского в родной город, так как собиралась навестить родных, однако с ними так и не встретилась. Как пишет «КП-Ярославль», тело молодой россиянки со следами удушения было обнаружено недалеко от улицы Сосновый Бор рядом с рекой и лесом.

В региональном управлении Следственного комитета России возбудили дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас правоохранители устанавливают личность предполагаемого преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 18-летняя студентка из Волгограда перестала выходить на связь, после этого в полицию заявили ее родители. Тело девушки обнаружили в реке. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 43-летний мужчина, который признался в содеянном и рассказал, что ударил студентку несколько раз по голове из-за недовольства ее уборкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
Власти придумали необычный способ помочь попавшим под санкции банкам
Шубенков высказался о смене гражданства
Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха
Основатель знаменитой компании купил роскошное поместье по рекордной цене
Скандального блогера и его подельников осудят за вымогательства у россиян
Стало известно о пострадавшем младенце при взрыве газа в Богородске
Террорист напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше
Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда
Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.