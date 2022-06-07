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Минобороны России сообщило о росте террористической активности в Сирии

Минобороны России заявило о росте террористической активности в Идлибской зоне деэскалации

Фото: РИА Новости

Террористическая активность в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за последнее время выросла, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, пишет ТАСС.

По словам представителя Минобороны, сохраняется тенденция к дальнейшему обострению ситуации. По его данным, террористические группировки становятся более активными. «Увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями», — заявил он.

В апреле стало известно, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами.

Российские военные отметили, что террористы оснащали ракеты ядовитыми веществами под руководством специалистов из Европы, а затем скрыто доставляли их на опорный пункт боевиков в Сирию.

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Марина Совина
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