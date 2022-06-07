Требования к одной категории ипотечников поручили смягчить

Правительство проработает смягчение требований к зарплате заемщиков по IT-ипотеке

Требования к зарплате заемщиков по льготной ипотеке под пять процентов для IT-специалистов захотели смягчить. С таким поручением обратился к Минцифры вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Автором инициативы выступил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, предложенная мера позволит большему числу айтишников воспользоваться льготной программой и предотвратит отток кадров из регионов. По текущим условиям, IT-ипотека доступна специалистам от 22 до 45 лет с зарплатой от 150 тысяч рублей в мегаполисах и от 100 тысяч рублей в остальных регионах.

«В регионах социально-экономическая ситуация разная, заработные платы IТ-специалистов отличаются от крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга. Если губернаторы этот вопрос поднимают, считаю важным его проработать», — заявил Чернышенко. Вице-премьер подчеркнул, что меры правительства в текущих условиях должны быть не только оперативными, но и предельно гибкими.

Ранее госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры расширить льготы для IT-специалистов в России. Компания призвала из региональных бюджетов оплачивать этой категории граждан от 30 до 50 процентов аренды жилья, а также установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы.