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В Крыму заявили о «стопроцентном» присоединении к России регионов юга Украины

Глава Крыма Аксенов заявил, что регионы юга Украины «стопроцентно» присоединятся к России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» присоединятся к Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы полуострова, если президент России Владимир Путин решил поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию, то Россия не уйдет, и людей никто не бросит. «Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер», — сказал Аксенов, добавив, что у Путина полностью есть весь объем геополитической информации.

Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области будут российскими регионами, а люди, которые проживают на этих территориях, — гражданами России. «Сегодня мы делаем все, чтобы у них интеграционные процессы происходили быстро, легко. Наш лидер и наша страна своих не бросит», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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Марина Совина
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