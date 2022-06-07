Названа предварительная причина взрыва в Херсоне

Стремоусов заявил, что взрыв в Херсоне мог стать следствием закладки взрывного устройства

Названа предварительная причина взрыва в кафе Херсона, передает РИА Новости.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства.

7 июня прогремел взрыв в кафе «Ностальжи» в центре Херсона недалеко от здания ВГА. Один из официантов получил легкие ранения, ему была оказана медицинская помощь. В здании кафе выбита дверь и разбиты стекла.

Российские войска заняли Херсонскую область в марте в ходе специальной военной операции, объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным. Там были созданы военно-гражданские администрации, которые заявили о желании войти в состав РФ.