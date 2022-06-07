Звезда OnlyFans снялась топлес и показала изменения во внешности за девять лет

Звезда OnlyFans Керстин Тристан показала, как изменилась за девять лет из-за татуировок

Немецкая звезда OnlyFans Керстин Тристан снялась топлес и показала поклонникам изменения в своей внешности за девять лет. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

Блогерша поделилась коллажем из трех снимков, отметив, что первые два были сделаны в текущем году. На одном из них женщина позирует топлес, демонстрируя татуировки по всему телу и яркий макияж. На другом она запечатлена в одежде и без косметики.

На последней фотографии, которая датирована 2013 годом, немка сфотографирована на вечеринке с коктейлем в руках. На кадре заметно, что кожа Тристан на тот момент не была украшена рисунками.

Пользователи положительно оценили пост блогерши. «Вау», «Прекрасна», «Была и остаешься красавицей», — указали юзеры. Известно, что благодаря откровенным снимкам и изображениям на теле героине материала удалось привлечь 190 тысяч подписчиков.

В марте 2021 года сообщалось, что Керстин Тристан, которой на тот момент исполнилось 55 лет, увлеклась тату в 50-летнем возрасте. Женщина признавалась, что с тех пор потратила все свои сбережения на разноцветные узоры на теле, поскольку «просто не могла больше выносить» свою кожу. «Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро. Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась она.