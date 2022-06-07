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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине

МО РФ: Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром ситуацию на Украине

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В ходе телефонного разговора министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине и положение дел в Сирии. Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, министры обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины. Также они отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание стабильности в регионе.

Российско-турецкие контакты по этим вопросам будут продолжены, уточнили в Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. В рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине. Руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля.

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Сергей Истомин
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