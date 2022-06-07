Спецоперацию России на Украине предложили назвать в честь генерала Ватутина

Лидер СРЗП Миронов предложил назвать спецоперацию РФ на Украине в честь генерала Ватутина

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил назвать специальную военную операцию на Украине в честь генерала Николая Ватутина, который воевал на Украине в Великую Отечественную войну и получил смертельное ранение от украинских националистов. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram–канале.

Миронов подчеркнул, что память о Ватутине, воевавшем против гитлеровцев, увековечена в названиях улиц и городов Украины. «Предлагаю назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Николая Ватутина», — написал он.

«Так сложилась судьба, что еще молодым бойцом Ватутин участвовал в боях с петлюровскими бандами, а спустя два десятилетия схватка с украинскими националистами стала для него роковой. Выдающийся полководец был похоронен в Киеве, память о нем увековечена в названиях улиц украинских городов и сел, многочисленных памятниках», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что Ватутин погиб «от рук националистов», однако сегодня Вооруженные силы России продолжают его дело и приведут Украину к освобождению.

«Но история не заканчивается! Сегодня наши бойцы и командиры продолжают дело Ватутина. В годы Великой Отечественной операция "Багратион" привела к освобождению Белоруссии, теперь, в наши дни операция "Ватутин" приведет к освобождению Украины от коричневой нечисти», — заключил он.

Ранее в России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.