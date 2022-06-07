Звезду реалити-шоу подняли на смех за выбор свадебного платья

The Sun: друзья высмеяли звезду реалити-шоу Алишу Брок за выбор свадебного платья

Друзья подняли на смех звезду американского реалити-шоу «Скажи "да" платью: Атланта» Алишу Брок за выбор свадебного наряда. Соответствующий материал и кадры приводит The Sun.

Отмечается, что невеста решила приобрести наряд, который ей порекомендовал отец в соответствие с ее вкусом. Так, она предстала перед семьей и друзьями в пышном корсетном платье длины макси белого цвета, оформленном рюшами и обнажавшем плечи. Однако близкие подвергли образ Брок критике, сравнив ее с игроком в американский футбол.

На последующих кадрах одежду для Брок выбрала мать, но родственники и приятели вновь подняли ее на смех. «Бальные платья идут многим, но только не тебе», «Ты выглядишь словно ходячая салфетка», «Ты похожа на швабру», — комментировали они. В результате девушка заплакала и удалилась в примерочную.

Тем не менее, согласно материалу, в третий раз Брок удалось подобрать наряд, который положительно оценила не только она, но и гости программы.

В апреле бодибилдерша Пейтон Фэлеш примерила летние мини-платья и удивилась своему нелепому внешнему виду. На кадрах фитнес-модель с никнеймом @pay10falash показала два образа. Сначала девушка позировала в желтом мини-платье на тонких бретелях, напрягая мышцы и демонстрируя мускулистые ноги. По словам спортсменки, наряд выглядел смешно на ее рельефном теле. Затем блогерша надела сарафан в красно-белую клетку виши. «Оно похоже на скатерть для пикника. Я приду на ваш пикник и заберу всю еду», — иронично отметила атлетка.