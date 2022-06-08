В Госдуме объяснили закон о праве президента ограничивать финансовую систему

Депутат Аксаков назвал полномочия президента на ограничения финансовой системы временными

В условиях чрезвычайных санкций у президента должно быть право контролировать финансовую систему. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат объяснил суть нового законопроекта, который позволяет главе страны вводить ограничения на сделки и операции, и назвал эти полномочия временными.

Все сделано для того, чтобы было больше правовых возможностей для антисанкционных решений Анатолий Аксаков депутат Госдумы

«Мы находимся в полувоенной ситуации, поэтому приходится быстро принимать определенные решения, чтобы реагировать быстро и оперативно, чтобы реагировать на недружественные действия. По отношению к нам принимаются неправовые решения, но мы все же стремимся ответные решения принимать на основе права, на основе полномочий, закрепленных в законе. Тем более все полномочия имеют временный характер, поэтому, как только закончится ситуация (военная спецоперация на Украине — прим. «Ленты.ру») и международные отношения начнут выправляться, необходимость в таких чрезвычайных полномочиях отпадет», — сказал парламентарий.

Он у нас руководитель государства, и, очевидно, [необходимо] чтобы первое лицо в государственной иерархии принимало такие важные решения и обладало такими полномочиями в чрезвычайных ситуациях Анатолий Аксаков депутат Госдумы

Согласно законопроекту, принятому 8 июня в третьем, окончательном чтении, президент России Владимир Путин имеет право влиять на порядок осуществления отдельных сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными государствами. Он может контролировать выплату дивидендов акционерам таких государств, запрещать или ограничивать проведение валютных операций с резидентами и нерезидентами, блокировать средства на счетах и другое имущество, а также устанавливать требования к покупке или продаже иностранной валюты на бирже.

Часть полномочий президент может делегировать правительству или Центральному банку.