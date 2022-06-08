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Госдума разрешила Путину ограничивать финансовую систему России

Госдума приняла закон о праве президента вводить капитальные финансовые ограничения

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий президенту России вводить капитальные ограничения в национальной финансовой системе в рамках действий, направленных на обеспечение стабильности в условиях санкций.

Поправки были внесены в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» в конце мая. Далее их должен одобрить Совет Федерации, после чего документ поступит на подпись главе государства Владимиру Путину.

Президенту разрешается устанавливать особый порядок сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, вводить особый порядок исполнения российскими юрлицами обязательств по выплате дивидендов гражданам недружественных государств, а также утверждать особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении операций между резидентами и нерезидентами.

Кроме того, глава государства получит возможность запрещать проведение любых сделок или устанавливать для них специальное разрешение, в том числе по валютным операциям, изменять валюту обязательств по договорам, ставить требования к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

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Отдельно президент получит право ввести запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России. Часть полномочий глава государства может делегировать Центробанку.

Зампред ЦБ Алексей Гузнов на заседании профильного комитета Госдумы пояснил, что Путин и так воплотил большинство из этих мер в своих указах за последние три месяца, так что нынешний закон просто объединяет возникшие условия.

Одним из самых громких шагов Путина в рамках полномочий из нового закона стало требование перевода экспортных газовых контрактов на рублевую форму оплаты. Не согласились на пересмотр условий Болгария, Польша, Финляндия, Дания и Нидерланды, после чего поставки в эти страны были остановлены.

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Платон Щукин
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