«Газпром» подтвердил остановку поставок в Нидерланды

«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа в Нидерланды после отказа платить рублями

«Газпром» подтвердил остановку поставок российского газа в Нидерланды с 31 мая из-за отказа местной Gasterra оплачивать их рублями. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Gasterra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasterra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом»», — отмечается в сообщении.

Ранее 30 мая Gasterra сообщила, что не будет оплачивать российский газ рублями, поскольку опасается рисков нарушения санкций, а также «значительных финансовых и операционных рисков», сопряженных с предлагаемой Москвой платежной схемой.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли. После этого несколько стран и компаний отказались переходить на предложенную Москвой схему, в результате чего «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.