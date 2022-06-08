Объяснена устойчивость новых штаммов коронавируса к антителам

В Колорадском университете обнаружили тройную мутацию устойчивости SARS-CoV-2 к антителам

Ученые Колорадского университета изучили влияние множественных мутаций на свойства различных вариантов коронавируса. Результаты исследования помогли объяснить причины устойчивости новых штаммов SARS-CoV-2 к лечению антителами. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи показали, что определенные мутации неоднократно появляются в новых штаммах SARS-CoV-2, что демонстрирует конвергентную эволюцию, при которой в разных группах организмов независимо друг от друга возникают схожие признаки. Подобный процесс затронул три аминокислотные позиции K417, E484 и N501 в рецептор-связывающем домене белка-шипа (S-белка). Хотя отдельные мутации оказывают как полезное, так и вредное воздействие, вместе они улучшают адаптационные свойства вируса.

Мутация K417T способствует избеганию антител класса 1, повышает стабильность и экспрессию S-белка, однако она снижает связывание белка с рецептором ACE2. E484K помогает ускользать от антител класса 2, однако она снижает связывание с рецептором, стабильность и экспрессию. N501Y увеличивает связывание с рецептором, однако снижает стабильность и экспрессию. Тройной мутант K417T/E484K/N501Y обладает повышенным связыванием с рецептором ACE2, избегает антител как класса 1, так и класса 2 и имеет такую ​​же стабильность и экспрессию, как и у дикого типа коронавируса.