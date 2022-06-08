В ДНР заявили о попытках Украины избежать появления нового котла

ДНР заявила, что ВСУ пытаются избежать котла по линии Артемовск — Лисичанск — Северодонецк

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются избежать появления котла по линии населенных пунктов Артемовск — Лисичанск — Северодонецк, заявил замначальник управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает ТАСС.

«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск — Северодонецк — Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон. Поэтому они пытаются этого не допустить», — пояснил Басурин.

Он добавил, что силы ДНР немного продвинулись в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».

6 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил города Лисичанск и Соледар.