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Минобороны заявило об уничтожении трех украинских «Градов»

Минобороны России отчиталось об уничтожении артиллерией трех установок РСЗО «Град» ВСУ
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ) установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 8 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов поражено также четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки в Запорожской области, девять единиц бронетехники, 15 орудий полевой артиллерии и минометов и 14 специальных автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили свыше 320 бойцов ВСУ, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе «ОСА-АКМ» в Харьковской области, заявил Конашенков.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

7 июня российское военное ведомство показало кадры ударов по самоходной артиллерийской установке (САУ) M109, которую украинцам передала Норвегия.

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Евгения Куликова
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