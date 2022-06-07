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Минобороны показало кадры атаки по иностранной артиллерии на Украине

Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии

Минобороны России показало кадры атаки по самоходной артиллерийской установке (САУ) M109, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Норвегией. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как российская артиллерия прицеливается на иностранную военную технику, после чего наносит по ней удар.

7 июня стало известно об поражении на Украине норвежской самоходной установки М109А3, а также двух произведенных в США гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние десять дней российские военные уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники, среди которой две реактивные системы залпового огня (РСЗО), 12 бронемашин, 21 гаубица и 16 беспилотников, переданных ВСУ другими странами.

Ударная волна
Константин Лысяков
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