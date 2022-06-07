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Шойгу сообщил об уничтожении 51 единицы иностранной техники на Украине

Шойгу заявил, что за 10 дней ВС РФ уничтожили 51 единицу иностранной техники на Украине

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские вооруженные силы за последние десять дней уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники. Об этом во вторник, 7 июня, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Среди пораженных целей — 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 16 беспилотников, пояснил министр.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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