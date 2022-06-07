Шойгу сообщил об уничтожении 51 единицы иностранной техники на Украине

Шойгу заявил, что за 10 дней ВС РФ уничтожили 51 единицу иностранной техники на Украине

Российские вооруженные силы за последние десять дней уничтожили на Украине 51 единицу иностранной военной техники. Об этом во вторник, 7 июня, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Среди пораженных целей — 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 16 беспилотников, пояснил министр.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).