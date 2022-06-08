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Названы самые желанные направления для путешествия на автобусах за рубеж

«Туту.ру»: россияне чаще всего выбирают Минск, Полоцк и Ригу для путешествий на автобусах

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» назвал самые желанные направления для путешествий на автобусах за рубеж у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего туристы выбирают Минск, Полоцк, Ригу и Хельсинки для поездок на июньские праздники.

Эксперты пояснили, что билет в одну сторону из Москвы и Санкт-Петербурга стоит в пределах 2,5 тысячи рублей. При этом уточняется, что зарубежные автобусные туры обычно выбирает лишь пятая часть россиян, большая часть путешественников предпочитают направления внутри страны.

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В туротрасли отметили, что в России в топ автобусных направлений на июньские выходные вошли маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Нижний Новгород, Рязань, Переславль-Залесский, Чебоксары и Таганрог.

Ранее россиянам предсказали рост спроса на автобусные туры в Крым в июле. Из-за приостановки работы аэропорта большинство путешественников предпочитают добираться на курорт поездом или на своих автомобилях.

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Ксения Жарова
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