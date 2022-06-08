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Канада ввела санкции против российского нефтегазового сектора

Канада в рамках санкций запретила услуги для химических и нефтегазовых компаний России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Канада вводит санкции против российского нефтегазового сектора и химической промышленности, объявила глава министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Ее заявление приводится на сайте правительства.

Новые меры предполагают запрет на оказания ряда услуг, ключевых для указанных индустрий, включая такие сферы, как менеджмент, бухгалтерское дело, консалтинг.

«Запрет на оказание услуг нефтяной, газовой и химической промышленности касается сектора, обеспечивающего около 50 процентов доходов федерального бюджета России», — сказано на сайте канадского правительства.

С начала военной операции Москвы на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1000 физических лиц из России, Белоруссии и самой Украины. Предыдущий пакет экономических антироссийских санкций Канада представила 31 мая. Тогда в списки попали четыре компании и 22 физических лица, в том числе олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

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Платон Щукин
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