Раскрыта динамика цен на стройматериалы в России

В Росстате заявили, что стройматериалы в мае подешевели на 0,4 процента

В мае 2022 года стройматериалы в России незначительно подешевели — их стоимость снизилась в среднем на 0,4 процента. Динамику цен на товары этой категории раскрыли в Росстате, передает РИА Новости.

Сильнее всего, по данным ведомства, стала дешевле металлочерепица — цены на нее снизились на 6,4 процента. Среди товаров с отрицательной динамикой стоимости в Росстате также упомянули древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (минус 3,6 процента), обрезные доски (минус 0,9 процента), еврошифер (минус 0,6 процента) и линолеум (минус 0,2 процента).

Однако некоторые материалы, как отметили специалисты, выросли в цене — среди них масляные краски и эмали (плюс 2,1 процента), рубероид (плюс 2 процента), тарированный цемент (плюс 1,6 процента), бумажные обои (плюс 1,6 процента), керамическая плитка (плюс 1 процент) и оконные стекла (плюс 0,7 процента).

С начала 2022 года, по оценкам Росстата, стоимость стройматериалов в стране увеличилась на 13 процентов, а в годовой динамике цены выросли на 25 процентов.

Ранее специалисты заверили, что после запуска льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство частных домов стройматериалы не подорожают. По оценкам экспертов, с конца февраля ажиотажный спрос на стройматериалы несколько разогнал цены, однако теперь они начинают понемногу снижаться.