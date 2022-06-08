На Украине заявили об ожидании «чуда» от НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде «разве что чуда»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава МИД заявил, что не ожидает от саммита НАТО каких-либо значимых решений по оказанию помощи Украине или по черноморской безопасности. «Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — это то, что там случится разве что чудо», — подчеркнул Кулеба.

Он также назвал безосновательной критику в свой адрес за обвинения НАТО в бездействии после начала российской спецоперации. «Покажите, что сделал альянс? Оказалось, что нет таких решений», — добавил дипломат.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Североатлантический альянс намерен и дальше придерживаться позиции невмешательства в ситуацию на Украине. По ее словам, эта позиция военного блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.