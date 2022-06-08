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Депутат ДНР назвал причину для возможного перемещения линии фронта к Днепру

Депутат ДНР Бердичевский заявил, что Запад вынуждает РФ отодвинуть линию фронта к Днепру

Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский назвал причину для возможного перемещения Россией линии фронта к Днепру в беседе с изданием «Взгляд».

«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта», — пояснил Бердичевский. По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса.

Политик заявил, что Запад вынуждает РФ отодвинуть линию фронта к Днепру, продолжая поставки дальнобойной артиллерии. Также на это влияет и то, что украинская сторона не стремится к переговорам. Из-за этого на линии фронта «складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», добавил он. Однако Бердичевский заверил, что поставляемы дальнобойные орудия будут уничтожаться.

Политолог Марат Баширов подчеркнул, что у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия. В частности, некоторые ракеты «стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», — заключил он.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заняла около 20 процентов территории Украины, протяженность линии фронта составляет более 1000 километров.

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Марина Совина
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