Украинские военные нанесли удар по центру Донецка из артиллерии

В центре Донецка произошел мощный взрыв после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка. Об этом заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в заявлении.

Подобные припасы применяет артиллерия стран НАТО. Помимо этого, на Украине была изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артустановка «Богдана» под указанный калибр.

В результате обстрела пострадали две женщины и девочка.

Ранее представитель МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что для избавления Донецка от обстрелов со стороны украинских войск был разработан специальный военный план. Его детали пока не раскрываются.