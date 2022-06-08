Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон поблагодарил парламент за предложение уйти в отставку и остался

Премьера Британии Джонсона снова попросили покинуть пост, он поблагодарил и отказался

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку — это стало первым подобным призывом после голосования по вотуму недоверия, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

«Никакие иллюзии и отрицание очевидного не спасут премьер-министра. Ситуация не изменится, пока премьер-министр не уйдет с поста», — заявил Блэкфорд. По его словам, 66 членов Палаты общин не хотят видеть политика на посту главы правительства.

Джонсон поблагодарил парламентария за комплимент, но отказался уходить в отставку. По мнению премьера, он является «самым лучшим и надежным защитником Соединенного Королевства».

Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Политика обвинили в нарушении карантинных мер, в его отношении начали расследование. Хотя Джонсона признали виновным в нарушении закона, он ограничился выплатой штрафа и не стал уходить с поста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы
Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР
Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП
Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии
Стилистка назвала старящую любую женщину одежду
Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»
Чон Джонгук из BTS поделился своим способом делать утреннюю зарядку
Стало известно о снижении стоимости путевок в Крым
Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей
Экономист назвал причину «подталкивания» России к дефолту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.