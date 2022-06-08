Джонсон поблагодарил парламент за предложение уйти в отставку и остался

Премьера Британии Джонсона снова попросили покинуть пост, он поблагодарил и отказался

Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку — это стало первым подобным призывом после голосования по вотуму недоверия, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

«Никакие иллюзии и отрицание очевидного не спасут премьер-министра. Ситуация не изменится, пока премьер-министр не уйдет с поста», — заявил Блэкфорд. По его словам, 66 членов Палаты общин не хотят видеть политика на посту главы правительства.

Джонсон поблагодарил парламентария за комплимент, но отказался уходить в отставку. По мнению премьера, он является «самым лучшим и надежным защитником Соединенного Королевства».

Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Политика обвинили в нарушении карантинных мер, в его отношении начали расследование. Хотя Джонсона признали виновным в нарушении закона, он ограничился выплатой штрафа и не стал уходить с поста.