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Эзру Миллера обвинили в применении насилия в отношении девушки

Эзру Миллера обвинили в том, что он оказывает дурное влияние на 18-летнюю девушку

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Globallookpress.com

Родители 18-летней Токаты Айрон Айз обвинили американского актера Эзру Миллера в том, что он оказывает дурное влияние на их дочь. Об этом сообщает издание TMZ.

Айз просят суд вмешаться в конфликт и настаивают на выдаче охранного ордера, который не допускал бы приближения актера к их дочери. Родители девушки убеждены, что Миллер «использует насилие, запугивание, угрозы и наркотики, чтобы контролировать Токату». Актер также внушил ей, что она небинарный трансгендер.

Токата Айрон Айз познакомилась с Миллером в 2016 году, когда ей было 12 лет, а ему — 23 года. Как утверждают родители, актер оказывал на девочку дурное влияние: снабжал ее алкоголем, наркотиками, а также избивал. В декабре 2021 года Токата бросила учебу в институте из-за актера.

Недавно девушка также сбежала из дома, чтобы жить с Миллером в Нью-Йорке. Вместе они ездили в Вермонт, Лос-Анджелес и на Гавайи.

Ранее сообщалось о том, что Миллера арестовали за нападение.

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Дениза Мацаева
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