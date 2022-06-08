Эзру Миллера обвинили в применении насилия в отношении девушки

Эзру Миллера обвинили в том, что он оказывает дурное влияние на 18-летнюю девушку

Родители 18-летней Токаты Айрон Айз обвинили американского актера Эзру Миллера в том, что он оказывает дурное влияние на их дочь. Об этом сообщает издание TMZ.

Айз просят суд вмешаться в конфликт и настаивают на выдаче охранного ордера, который не допускал бы приближения актера к их дочери. Родители девушки убеждены, что Миллер «использует насилие, запугивание, угрозы и наркотики, чтобы контролировать Токату». Актер также внушил ей, что она небинарный трансгендер.

Токата Айрон Айз познакомилась с Миллером в 2016 году, когда ей было 12 лет, а ему — 23 года. Как утверждают родители, актер оказывал на девочку дурное влияние: снабжал ее алкоголем, наркотиками, а также избивал. В декабре 2021 года Токата бросила учебу в институте из-за актера.

Недавно девушка также сбежала из дома, чтобы жить с Миллером в Нью-Йорке. Вместе они ездили в Вермонт, Лос-Анджелес и на Гавайи.

Ранее сообщалось о том, что Миллера арестовали за нападение.