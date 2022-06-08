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Два человека погибли в ДТП с фурой на российской трассе

На трассе под Рязанью столкнулись фура и ВАЗ, два человека погибли

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с фурой. Об этом в среду, 8 июня, со ссылкой на управление МВД российского региона пишет MK.RU.

Уточняется, что инцидент произошел ночью в Рыбновском районе на 162-м километре автодороги М-5. На трассе столкнулись фура и ВАЗ-2111, за рулем которого находился 27-летний житель Подмосковья.

Водитель и 35-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Ранее в июне на трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с 40 детьми и Renault. В результате аварии погиб один человек — водитель легкового автомобиля.

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Евгения Куликова
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