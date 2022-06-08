Окрашивание волос из 2000-х годов стало самым модным трендом

Модное в 2000-х годах окрашивание волос в два цвета стало трендом лета 2022 года

Модный редактор Bustle Даниэль Синай назвала популярное в 2000-х годах окрашивание самым модным трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, речь идет об окрашивании нижнего и верхнего слоев волос на голове в два цвета. Данная прическа стала популярна благодаря вновь обратившим на нее внимание знаменитостям. Так, в подобном виде некоторое время назад были замечены американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Doja Cat, а также британская исполнительница Дуа Липа и австралийская — Сиа. «Это напоминает о стиле эмо, k-pop и японской уличной моде», — отметил в беседе с изданием колорист Хосе Рохас.

Известно, что подобную технику изменения цвета прядей в 2000-е годы предпочитали певицы Кристина Агилера, Аврил Лавин и Шакира. При этом в 1980-е годы ее популяризовали такие звезды, как Мадонна и лидер рок-группы Blondie Дебби Харри.

В мае модные редакторы портала Bustle совместно со звездным парикмахером и международным колористом бренда Matrix Джорджем Папаниколосом перечислили лучшие окрашивания на лето 2022 года. Так, эксперты назвали актуальными медные, темно-красные, клубничные, бронзовые, шоколадно-коричневые и каштановые оттенки. Помимо них, в список трендовых окрашиваний попали холодный и золотой блонд, неон, а также «кассетная брюнетка».