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США заявили о шансе для Армении и Азербайджана нормализовать отношения

США заявили о подлинной надежде на нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

У Баку и Еревана есть шанс продвинуться в процессе нормализации отношений. Такое мнение выразила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, ее цитирует ТАСС.

«Сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования [конфликта вокруг Нагорного Карабаха]», — заявила Донфрид на брифинге.

Она отметила, что обе страны делают важные шаги и США «весьма поощряют это».

22 мая в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились провести на границе между двумя республиками заседание пограничных комиссий по делимитации. Позже на границе состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении.

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София Сарджвеладзе
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