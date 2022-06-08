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Стал известен куратор иностранных наемников на Украине

Куратором иностранных наемников оказался офицер Фролов из разведки Минобороны Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Куратором иностранных наемников, действующих на территории Украины, является офицер из Главного управления разведки Минобороны страны. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет об офицере воинской части А0515 Михаиле Фролове. Установлено, что он координирует действия наемников, приезжающих из других стран, на Николаевском и Одесском направлениях.

При этом у Фролова есть документы и на другое имя, уточнил источник.

Он добавил, что данная информация стала известна российской стороне из показаний британского наемника Эндрю Хилла, который в конце апреля попал в плен к Вооруженным силам России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что у Хилла изъяли блокнот, где содержались сведения о месте захоронения 280 мирных граждан. Указанные в записи наемника координаты соответствуют району между городами Ирпень и Буча в Киевской области Украины.

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Варвара Кошечкина
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