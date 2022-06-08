В блокноте плененного наемника нашли координаты захоронения сотен мирных жителей

В блокноте попавшего в плен британского наемника нашли координаты захоронения 280 жителей

В блокноте британского наемника, который попал в плен к российским военным в ходе спецоперации на Украине, нашли координаты захоронения сотен мирных жителей. Об этом в среду, 8 июня, стало известно РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, речь идет о дневнике наемника Эндрю Хилла. В записях, сделанных гражданином Великобритании, содержались сведения о месте, где были захоронены 280 человек из числа мирного населения.

«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626)… До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — говорилось в одной из заметок. При этом дата, когда была сделана запись, не указана не была.

Как уточняет РИА Новости, упомянутые координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, возможно, улица Вокзальная (Vaczalnaya) в Ирпене.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело в отношении другого гражданина Великобритании Эйдена Аслина, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне Киева. В ведомстве подчеркнули, что с учетом военного времени наемнику грозит высшая мера наказания — смертная казнь.