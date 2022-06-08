Лавров назвал хамской риторику украинских дипломатов

Глава МИД России Лавров назвал неприемлемой хамскую риторику украинских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал риторику украинских дипломатов хамской и заявил, что она неприемлема. Его цитирует Telegram-канал «Пул №3».

«Меня тоже иногда упрекают, что я не сильно выбираю выражения. Но одно дело сильные выражение, а другое дело — смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами хамский», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лаврова, хамскими являются характеристики, которые дипломаты «берут на себя смелость давать» главам государств и правительствам стран, в которых они работают. «Считаю это неприемлемым», — подчеркнул глава МИД, добавив, что «лучше все-таки разговаривать прилично».

Ранее посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. За это дипломат назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.