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Лавров назвал хамской риторику украинских дипломатов

Глава МИД России Лавров назвал неприемлемой хамскую риторику украинских дипломатов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал риторику украинских дипломатов хамской и заявил, что она неприемлема. Его цитирует Telegram-канал «Пул №3».

«Меня тоже иногда упрекают, что я не сильно выбираю выражения. Но одно дело сильные выражение, а другое дело — смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами хамский», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лаврова, хамскими являются характеристики, которые дипломаты «берут на себя смелость давать» главам государств и правительствам стран, в которых они работают. «Считаю это неприемлемым», — подчеркнул глава МИД, добавив, что «лучше все-таки разговаривать прилично».

Ранее посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. За это дипломат назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.

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Алевтина Запольская
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