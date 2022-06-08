Меркель объяснила неучастие в посредничестве на Украине

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Украина и РФ не просили о ее посредничестве в конфликте

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. Ее слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему она не проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради деэскалации на Украине, она отметила, что «это в настоящий момент принесет пользу».

В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство Ангела Меркель экс-канцлер ФРГ

Меркель добавила, что украинская сторона тоже не просила ее о посредничестве.

Отсутствие настойчивости

Также экс-канцлер объяснила, что отсутствие настойчивости в вопросе диалога ЕС с Россией после встречи Путина и президента США Джо Байдена связано с тем, что ее позиции в Европе оказались ослабленными.

Я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом Ангела Меркель экс-канцлер ФРГ

По словам бывшего политика, случалось разное, однако ряд мировых событий, в том числе выборы в Германии и Франции, ситуация в Афганистане и пандемия COVID-19, в ходе которой они два года не виделись с Путиным и не мели прямых разногласий, заслонили данную повестку для Берлина.

Первые данные

В интервью телеканалу Phoenix Меркель также рассказала, что первые данные о подготовке РФ спецоперации на Украине появились осенью 2021 года.

Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября [2021 года] службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом Ангела Меркель экс-канцлер ФРГ

Бывший канцлер добавила, что возможную эскалацию на Украине обсуждали в Европе в последние месяцы ее пребывания на посту канцлера. «Было ясно, что ситуация очень серьезная», — подчеркнула Меркель, добавив, что внимательно наблюдала за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, поскольку «было ясно, что происходит что-то нехорошее».

Бывший политик добавила, что в 2021 году у нее появилось понимание, что «ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате» и что «президент [России Владимир] Путин, в принципе, завершил его». Это случилось в период, когда Минск оставался последней площадкой для обсуждения ситуации на Донбассе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.