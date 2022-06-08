Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

МО РФ заявило, что средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два истребителя МиГ-29, один вертолет Ми-8 и 11 беспилотников Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации ведомства, два МиГ-29 были сбиты в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, вертолет Ми-8 — в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили 11 украинских дронов в районе Донецкой народной республики (ДНР), Харьковской и Херсонской областей, а также перехватила три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ несут значительные потери в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса. Так, за три дня освобождения Святогорска в ДНР украинская армия потеряла свыше 300 военных.