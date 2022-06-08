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Минобороны заявило об уничтожении 172 огневых позиций артиллерии ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении 172 огневых позиций артиллерии ВСУ в Харьковской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 172 огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, а также батарею РСЗО «Ураган» около села Кицевка Харьковской области. Об этом заявил журналистам в среду, 8 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за сутки были уничтожены 68 пунктов управления и 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ, пояснил представитель ведомства.

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По словам Конашенкова, ВКС России ударили высокоточными ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова, где ремонтировалась украинская бронетехника. Кроме того, российским высокоточными ракетам удалось уничтожить четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами за сутки, добавили в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

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Анна Щербакова
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