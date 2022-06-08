В Мордовии в июне пройдут «Петербургские дни»

Министерство культуры России: в Мордовии с 9 по 13 июня пройдут «Петербургские дни»

В Республике Мордовия с 9 по 13 июня пройдут «Петербургские дни». Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры России.

Уточняется, что мероприятие будет проведено в рамках социально-культурного проекта Санкт-Петербургского государственного института культуры и направлено на сохранение и развитие народной художественной культуры, а также популяризацию образования в данной области.

«"Петербургские дни" — это площадка для глубокого осмысления актуальных социальных, культурных, творческих процессов и явлений, реализации креативных образовательных программ и праздника народной художественной культуры», — рассказали в пресс-службы ведомства.

В рамках мероприятия жители и гости региона смогут посетить различные выставки, концерты, семинары, мастер-классы и деловые встречи, посвященные отечественной культуре.

Ранее сообщалось, что в Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». Участники двухдневной экскурсии познакомятся с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы, посетят древнее село Подлесная Тавла и музей тавлинской деревянной игрушки.