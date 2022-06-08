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Во Владимирской области пройдет международный фестиваль «Музыкальная экспедиция»

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет во Владимирской области с 8 по 15 июня

Фото: Наташа Ларина / группа Музыкальная Экспедиция во ВКонтакте

Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в шести населенных пунктах Владимирской области с 8 по 15 июня. Об этом пишет KP.RU.

Так, мероприятия состоятся в Киржаче, в селе Крутец Александровского района, в селе Клязьминский Городок Ковровского района, в селе Нарма Гусь-Хрустального района, в селе Кидекша Суздальского района, а также на Соборной площади Владимира.

Проект, который объединит концерты представителей современного исполнительского искусства, проводится под руководством виолончелиста Бориса Андрианова.

Ранее в июне в Белгородской области прошел бал-маскарад. Мероприятие провели в рамках празднования 223-летия со дня рождения российского поэта Александра Пушкина. Участники исполняли полонез, польку, кадриль, вальс и другие традиционные танцы.

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Мария Гейн
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