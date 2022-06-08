В России захотели национализировать украинские активы

«Известия»: в Госдуме захотели национализировать украинские активы из-за обстрела РФ

В Госдуме захотели национализировать активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса. Об этом говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет, которое есть в распоряжении «Известий».

Как считают депутаты, действия Киева заслуживают симметричного ответа со стороны РФ. «Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — сказано в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Также указывается, что изъятые активы должны быть направлены на компенсации потерпевшим. При этом инициаторы отмечают, что этот шаг Москвы будет симметричным ответом на закон, который был подписан 10 марта президентом Украины Владимиром Зеленским. Закон предполагает принудительное изъятие собственности России и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда.

По информации издание, предложение поддержали во фракциях Госдумы. При этом в нижней палате указывают на необходимость выработки правового механизма, позволившего бы сохранить институт частной собственности.

Ранее в Крыму захотели национализировать активы организаторов блокады, которые находятся на территории России.