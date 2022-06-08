Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России захотели национализировать украинские активы

«Известия»: в Госдуме захотели национализировать украинские активы из-за обстрела РФ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Госдуме захотели национализировать активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса. Об этом говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет, которое есть в распоряжении «Известий».

Как считают депутаты, действия Киева заслуживают симметричного ответа со стороны РФ. «Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — сказано в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Также указывается, что изъятые активы должны быть направлены на компенсации потерпевшим. При этом инициаторы отмечают, что этот шаг Москвы будет симметричным ответом на закон, который был подписан 10 марта президентом Украины Владимиром Зеленским. Закон предполагает принудительное изъятие собственности России и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда.

По информации издание, предложение поддержали во фракциях Госдумы. При этом в нижней палате указывают на необходимость выработки правового механизма, позволившего бы сохранить институт частной собственности.

Ранее в Крыму захотели национализировать активы организаторов блокады, которые находятся на территории России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Черногории объяснил инцидент с закрытием неба для самолета Лаврова
Четыре подруги дважды забеременели одновременно
Меркель объяснила свое неучастие в посредничестве на Украине
В России захотели национализировать украинские активы
Меркель выступила против запрета русской культуры
Посол рассказал о ситуации с российскими диппредставительствами в США
Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине
Британия пообещала Украине ракеты для деблокирования портов
Российскому послу отправили письмо с предложением осудить Путина
Антонов выразил уверенность в совместном решении Россией и США мировых проблем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.