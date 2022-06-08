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67-летний бывший президент Франции женился на любовнице

Le Figaro: бывший президент Франции Олланд в 67 лет женился на 50-летней любовнице
Жюли Гайе и Франсуа Олланд

Жюли Гайе и Франсуа Олланд. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд впервые женился в 67 лет. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Свадьба Олланда и его 50-летней любовницы, актрисы Жюли Гайе, состоялась в субботу, 4 июня, в городе Тюль, расположенном на юго-западе страны.

Об их романе стало известно в 2014 году. В то время Олланд состоял в отношениях с французской журналисткой Валери Триервейлер и имел тайную связь с Гайе. Когда измену разоблачили, политик заявил, что отныне будет холостяком и никогда не женится.

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Такое положение вещей не устраивало Гайе. Она не желала оставаться лишь любовницей и настаивала на браке. Ходили слухи, что пара поженится 12 августа 2014 года, в 60-й день рождения политика, однако этого так и не случилось. Актрисе пришлось ждать свадьбы еще восемь лет.

Франсуа Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 год. В течение 29 лет его связывали романтические отношения с французской политической деятельницей Сеголен Руаяль, у них родились четверо детей. Пара рассталась в июне 2007 года.

Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою любовницу. Маха устроил церемонию для любовницы в ее день рождения.

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Евгения Черкасова
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